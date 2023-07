Depois das Festas da Cidade em celebração do São João, seguiu-se a festa de São Pedro, que foi comemorada na freguesia de seu nome neste passado fim-de-semana, culminando ontem na tradicional procissão pelas ruas da Cova Gala, que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes, terminando com a Benção do Mar.

FOTO: Municìpio da Figueira da Foz