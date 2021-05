Primeiro campo de FutBeachGolf do país foi inaugurado na Figueira da Foz

No passado fim-de-semana foi inaugurado o primeiro campo em areal urbano de FutGolf na praia da Claridade da Figueira da Foz, tornando-se este no primeiro campo criado em todo o país.

O desporto em questão combina as habilidades do futebol com as regras do golfe e, segundo a explicação do presidente da Federação de FutGolf, Ricardo Esteves, “é um evento que está a crescer cada vez mais em Portugal”.

Ricardo Esteves destacou ainda o surgimento de iniciativas como aquela e afirmou que “desportos novos que dão oportunidade a toda a gente de os poder praticar” são benéficos.

Já o presidente da Assembleia Municipal da Figueira da Foz, José Duarte Pereira referiu que o novo espaço “é mais uma alternativa para ocupar, de forma saudável, o tempo dos mais e menos novos”.

“Temos colocado relva sintética quer no campo de treinos Bento Pessoa, quer no campo da Leirosa, quer colaborando com a Junta de Freguesia no campo do Bom Sucesso”, começou por referir o presidente da autarquia, Carlos Monteiro, acerca da evolução feita no concelho, tendo acrescentado ainda que o campo de São Pedro se encontra em execução e o do Estádio Municipal José Bento Pessoa, em fase de conclusão.

Evidenciado o objectivo de valorizar o desporto, o edil referiu ainda que haverá, em breve, uma pista de tartan, no Bento Pessoa e que se encontra em fase de estudo a existência de equipamentos para treino de peso, dardo e disco, na praia.

Carlos Monteiro deixou ainda a garantia de que o investimento nos equipamentos de praia vai continuar.