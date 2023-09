Primeira edição da Taça dos Portos conquistada pela Associação de Surf de Aveiro

No passado fim-de-semana foi realizada a primeira edição da Taça dos Portos, que decorreu nas Praias da Barra (2 de Setembro) e do Cabedelo (3 de Setembro), uma competição de surf organizada pelos Portos de Aveiro e da Figueira da Foz, que foi ganha por David Almeida e Núria Maganinho, ambos da Associação de Surf de Aveiro.

A organização revelou que em edições futuras, o evento, para além do surf, contará também com competições de vela e remo entre clubes da Figueira da Foz e de Aveiro, “promovendo assim a prática de desportos em ambiente náutico e aproximando as duas cidades, reforçando a relação histórica que existe entre os dois portos que têm, hoje, uma administração comum.”

As últimas provas da tarde de ontem contaram com a presença do presidente e do vogal do Conselho de Administração do Porto de Aveiro, S.A., Eduardo Feio e Carlos Monteiro, respectivamente, assim como do presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, os comandantes das duas capitanias, Cervaens Costa e Vítor Conceição Dias, e o Ministro das Infraestruturas, o figueirense João Galamba.