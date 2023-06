Praia de Quiaios recebe Festival de Comida de Rua

Entre sexta-feira e domingo, a Praia de Quiaios vai receber dezenas de food trucks com as mais variadas ofertas gastronómicas de diferentes países no Street Food Festival 2023, que conta também com música e animação.

O programa destes três dias prevê sessões de stand up comedy, magia, animação de rua, concertos e DJ’s. Para os mais novos, há ateliers de magia, insufláveis, jogos tradicionais, modelação de balões e pinturas faciais. A organização disponibiliza ainda passeios de charrete gratuitos, para aqueles que quiserem apreciar a paisagem da Praia de Quiaios.