Posto de Praia em Buarcos pronto para ajudar pessoas de mobilidade reduzida

O projecto “Praia M+ Mais Mobilidade, Praia Segura para Todos” encontra-se em funcionamento na Praia de Buarcos no Posto Praia M+, situado junto aos balneários, que dispõe de uma equipa para auxiliar os interessados a tomar banho de mar, com recurso a um Tiralô – uma cadeira de rodas anfíbia.

Este posto vai estar disponível diariamente das 10 às 13 horas e das 15 às 19 horas, com participação gratuita e marcação individual e/ou de grupos até cinco pessoas feita no local. A participação de grupos com cinco ou mais pessoas carece de marcação prévia através do número 966 347 601.