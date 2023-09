Portugal Business Summit hoje na Figueira

Sob o lema “Preparar o Futuro”, o Portugal Business Summit decorre hoje na Figueira da Foz. Nesta segunda edição, o evento prevê juntar cerca de 200 empresários e decorrerá no Centro de Artes e Espectáculos.

Organizado pela Maisnegócio e liderado por Luís Abreu, director nacional da organização, o Portugal Business Summit “é um encontro ideal para os empresários e se preocupam com o futuro do seu negócio, uma vez que vai contar com uma mesa de debate, com a presença de oradores com perspectivas de futuro dos negócios das empresas, e com o habitual momento de networking”.

O Portugal Business Summit “é mais do que uma conferência; é um fórum onde os líderes empresariais das PME portuguesas podem trocar ideias, explorar estratégias inovadoras e, juntos, preparar o terreno para um futuro empresarial mais promissor em Portugal. Estamos ansiosos pelas conversas e interações que vão acontecer e ansiosos por conhecer as parcerias que vamos ajudar a criar com o evento”, refere Luís Abreu.