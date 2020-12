Portos portugueses com menor carga movimentada – Figueira da Foz é excepção

O movimento nos portos em Portugal continental diminuiu 7,1% nos primeiros dez meses deste ano, para 67,79 milhões de toneladas, na comparação com igual período do ano passado, revelou a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

Este desempenho é explicado pelo comportamento negativo da maioria dos portos à excepção da Figueira da Foz e Faro, que denotaram um acréscimo no volume movimentado de 2,6% e 46,5%, respectivamente, explica a AMT em comunicado.

O desempenho positivo dos portos de Setúbal e Leixões conseguiu anular as quedas registadas no porto de Lisboa, tendo também contribuído, mas numa dimensão menos significativa o porto da Figueira da Foz, sendo que no caso de Lisboa “não é alheia a instabilidade laboral por efeito de pré-avisos de greve dos trabalhadores portuários que têm ocorrido com frequência”.