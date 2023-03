A Ponte Edgar Cardoso vai ter corte de trânsito nos dias 27 e 28 deste mês, no âmbito da empreitada de requalificação e reforço desta estrutura.

Durante esses dias, a via estará condicionada entre as 20h30 e as 6h30, sendo recomendado o percurso alternativo pela A14 ou pela A17, que estará devidamente sinalizado e efectuado com o apoio das autoridades.