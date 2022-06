Polícia Judiciária detém homem suspeito de crime de violação na Figueira da Foz

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter cometido um crime de violação contra uma jovem de 19 anos, na noite de passagem de ano, na Figueira da Foz, foi hoje anunciado.

A detenção foi feita pela Polícia Judiciária, através da Directoria do Centro, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Coimbra.

Num comunicado, a PJ refere que os factos ocorrem na noite de passagem de ano de 2021/2022, na Figueira da Foz, durante uma festa particular, realizada numa habitação, em que estavam presentes o arguido e a vítima, uma jovem de 19 anos.

O homem, de 21 anos, surpreendeu a vítima no quarto onde ela se encontrava a descansar e “constrangeu-a a manter um relacionamento sexual”, refere a Judiciária numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

“A vítima acordou sobressaltada, reagiu e conseguiu libertar-se do arguido. Transtornada, começou a gritar por ajuda, altura em que o arguido se pôs em fuga, para parte incerta”, adianta a PJ.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coacção de obrigação de permanência na habitação, com recurso a meios técnicos de controlo à distância e proibição de contactos com a vítima.