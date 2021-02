Poda de árvores na cidade leva a trânsito cortado a partir de amanhã

O Município da Figueira da Foz divulgou que a partir de amanhã terá início a prestação de serviços de poda de árvores na Figueira da Foz, adjudicada à empresa Árvores & Pessoas – Gestão da Árvore no espaço Urbano, Lda, que contempla a intervenção em 515 árvores.

Devido aos trabalhos, que serão efectuados ao longo dos próximos cinco dias, poderão ocorrer constrangimentos ocasionais no trânsito de algumas ruas, nomeadamente durante o dia de amanhã na Rua da Fonte, Rua dos Descobrimentos, Rua Alto da Fonte, Travessa de S.ta Cruz, Rua do Batoréu (Largo da Torre Eiffel) e na Rua General Carlos Ribeiro (urbanização Foz Village).

Ainda segundo o comunicado, nos dias 23 e 24 os trabalhos vão prosseguir na Rua da Liberdade. No dia 25 será a vez da Rua Joaquim Sotto Mayor e no dia 26 concluir-se-ão os serviços dessa rua, passando ainda pela Travessa da Rua do Viso (junto ao Coliseu).