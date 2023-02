Plano Nacional de Cinema no AEZUFF

O Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz (AEZUFF) e o Centro de Artes e Espectáculos dinamizaram a iniciativa “Escola vai ao cinema”, inserida no Plano Nacional de Cinema, com o objectivo de “promover a educação para a cidadania global e para a literacia fílmica”.

A actividade foi formalizada no mês de Janeiro e vai estender-se até ao dia 17 de Abril, integrando turmas de todos os ciclos de escolaridade, do Pré ao 9.º ano de escolaridade. A iniciativa conta com várias sessões de cinema que vão proporcionar à comunidade escolar recursos de reflexão e trabalho.