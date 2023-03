Foi ontem realizado no Centro de Artes e Espectáculos o Périplo Energias Renováveis Offshore: Comunidade, Sustentabilidade e Economia promovido pelo Ministério das Infraestruturas, pela Secretaria de Estado do Mar e pela Secretaria de Estado da Energia e Clima contou com o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz.

Para introduzir o projecto e contextualizá-lo, José Simão, Director Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos apresentou a proposta preliminar das áreas espacializadas para implementação de projectos de energias renováveis offshore, numa abordagem e enquadramento mais técnicos.

De seguida foi a vez do debate, moderado por Sérgio Gonçalves, jornalista da Reuters, que juntou no mesmo painel João Conceição (REN), Nuno Santos (Navigator Company), Pedro Amaral Jorge, APREN e Filipe Murraças (Embaixada dos Países Baixos em Portugal).

Ana Fontoura Gouveia, Secretária de Estado da Energia e Clima natural da Figueira da Foz, foi quem encerrou a sessão, para abordar o tema do desenvolvimento da energia offshore e, consequentemente, o desenvolvimento da Figueira da Foz.