Pedro Machado assume candidatura pelo PSD à Figueira da Foz

O presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, anunciou hoje que aceitou o desafio do presidente do PSD de encabeçar a candidatura do partido à Câmara da Figueira da Foz.

“Esta é uma decisão amadurecida, depois de muito refletir sobre o convite que me foi dirigido pelo presidente do partido (Rui Rio), pela Comissão Política da Figueira da Foz, que tomou esta decisão por unanimidade, e por muitos figueirenses de todos os quadrantes políticos e sociais, que diariamente, desde há um ano a esta parte, me têm feito chegar mensagens e telefonemas de incentivo”, afirmou Pedro Machado, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Questionado pela agência Lusa, Pedro Machado referiu que irá fazer uma declaração política e apresentar a sua visão para o concelho após o presidente do PSD fazer a apresentação pública formal da candidatura.

“Tenho uma visão para o curto-prazo, de resolução de problemas como a reabilitação do tecido económico e a recuperação dos nossos polos de desenvolvimento, nomeadamente turísticos, mas também de médio e longo-prazo, para o cumprimento de uma nova agenda de sustentabilidade económica, social, cultural, recreativa e desportiva”, disse.

Segundo Pedro Machado, a candidatura vai defender investimentos estruturais como “a reoperacionalização do Porto da Figueira da Foz, quer na sua acessibilidade, quer no que pode e deve ser a abertura a novos eixos” ou lutar pela “modernização e electrificação da Linha do Oeste”.

De acordo com o candidato, a visão para aquilo que “gostaria que a Figueira da Foz fosse daqui a 12 anos” será revelada após o anúncio formal de Rui Rio sobre a candidatura.

Questionado sobre se se irá manter como presidente da Turismo do Centro durante a campanha, Pedro Machado realçou que “os presidentes de Câmara também são titulares de cargos públicos e não abandonam (o cargo) para serem candidatos”.

“Só tomarei posição sobre isso depois de ser formalmente apresentado como candidato”, acrescentou.

Na nota de imprensa de anúncio da candidatura, Pedro Machado também tornou pública uma primeira lista de cerca de 70 personalidades que apoiam o seu projecto, figurando entre elas, o antigo ministro Miguel Poiares Maduro, o ex-jogador de futebol Hugo Almeida, o professor universitário Manuel Castelo Branco, a ex-deputada Ana Oliveira e o surfista Eurico Gonçalves.

“Assumo este combate por considerar que a minha experiência como presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, cargo que exerço desde 2006, constitui uma mais-valia inestimável para a população da Figueira da Foz”, lê-se na nota.

Pedro Machado, de 54 anos, é presidente da Turismo do Centro desde 2006, na altura chamada Região do Turismo de Centro de Portugal, quando esta tinha apenas 24 municípios. Foi vice-presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho e membro da Comissão Política Nacional do PSD.

Em 2017, o PS venceu as autárquicas na Figueira da Foz com 50% dos votos.

O PSD foi a segunda força mais votada, com 28,47%, menos três pontos percentuais que em 2013, autárquicas em que fez coligação com outros partidos da direita.