O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta, sábado, às 17 horas, a peça de teatro infantil “Pica-Pau Amarelo”, pela Companhia Ópera ISTO, no âmbito do 20º Aniversário do CAE.

Segundo a sinopse, “amanhece no Sítio”, enquanto “o Jeca, com a sua flauta, dá os bons dias a tudo o que o rodeia”.

“O Visconde dorme profundamente, rodeado de vários montes de livros. Porém, a calma parece ter os minutos contados. Emília, a boneca de trapos do Sítio, acaba de ter uma nova e grandiosa ideia: escrever o seu livro de memórias”, que “já tem título”.

O preço dos bilhetes é de três euros por pessoa e os mesmos estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.