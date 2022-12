Passagem de ano na Figueira com música e fogo-de-artifício

Já se encontra definido o programa para as festividades da passagem de ano da Figueira da Foz. No palco que se situará na Avenida 25 de Abril, em frente ao Grande Hotel, vão actuar diversos artistas musicais nos dois últimos dias do ano, a partir das 22h30, enchendo o resto da noite com música ao vivo e animação.

Os espectáculos musicais vão ter começo no dia 30 de Dezembro, pelas 22h30, com a Banda Contratempo, antecedendo a cabeça de cartaz desse dia, Bárbara Bandeira, pelas 23h30. A noite prolongar-se-á com a actuação de Filipe Xavier Sax e DJ NS, a partir da 1 da manhã.

No último dia do ano, o grupo Bafo e João Peneda arrancam com a música pelas 22h30, agitando o ritmo até à meia noite, altura em que começará o tradicional espectáculo pirotécnico com fogo-de-artifício espalhado pela Praia da Claridade, São Pedro e Quiaios.

Depois do fogo, é a vez de os Quatro e Meia ocuparem o palco, pelas 00h30. A primeira noite do ano conta ainda com as actuações do grupo Timberland e do DJ Stiff, pelas 2 e 3 horas da manhã, respectvamente.