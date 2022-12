Passagem de ano na Figueira com festa, música e fogo-de-artifício

Depois da noite repleta de animação de ontem, com a actuação de Bárbara Bandeira e outros artistas musicais, a noite de hoje promete ser uma transição perfeita para o ano de 2023, com a aposta nas festividades no palco ao pé do Grande Hotel, fogo-de-artifício e música da banda Os Quatro e Meia.

No último dia do ano, o grupo Bafo e João Peneda arrancam com a música pelas 22h30, agitando o ritmo até à meia noite, altura em que começará o tradicional espectáculo pirotécnico com fogo-de-artifício espalhado pela Praia da Claridade, São Pedro e Quiaios.

Será depois a vez de Os Quatro e Meia ocuparem o palco, pelas 00h30, contando ainda com as actuações do grupo Timberland e do DJ Stiff, pelas 2 e 3 horas da manhã, respectivamente.

Foto: Município da Figueira da Foz