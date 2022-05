O Rotary Club da Figueira da Foz vai promover uma palestra amanhã, pelas 21h30, no Hotel Mercure, com o escritor de viagens figueirense Gonçalo Cadilhe como convidado, para falar das suas últimas viagens e em particular daquela que o levou de Lisboa a Pádua, seguindo os passos de Santo António em plena época medieval.

A entrada é livre, contudo sujeita à lotação do espaço.