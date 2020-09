Pais contra as mudanças de sala dos alunos

Os pais e encarregados de educação da turma 1, do 6.º ano de escolaridade da Escola Dr. João de Barros da Figueira da Foz impediram os alunos hoje de frequentarem as aulas e prometem repetir amanhã a mesma atitude, alegando que “as mudanças de sala no horário são várias no mesmo dia”.

Judite Cardoso, em representação do grupo, acrescenta que “a escola já fez cedências, são impecáveis, mas há mudanças ainda que se podem resolver e não achamos que em 5 minutos de intervalo haja tempo para desinfectar as salas”, realça.

Segundo apurámos, a Direcção da Escola está a resolver o problema.