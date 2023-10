Organizações alertam para impactos de eólicas oceânicas nas aves marinhas

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Fundação Oceano Azul alertaram hoje para os possíveis impactos das eólicas oceânicas nas aves e pediram mais estudos antes de os projectos avançarem em Portugal, com especial atenção para as áreas de Viana do Castelo e Ericeira.

Um estudo da SPEA com o Centro de Ecologia (cE3c) e apoiado pela Fundação, sobre o impacto da energia renovável oceânica (offshore), mostrou a importância de se debater, analisar e estudar os potenciais impactos e as zonas preferenciais para a instalação das eólicas, quando está para breve a instalação desse tipo de produção de energia.

“As aves marinhas e costeiras são dos grupos de animais mais ameaçados do mundo devido a impactos humanos, como as capturas acidentais por artes de pesca e a poluição. São o grupo mais afectado pela expansão dos parques eólicos marinhos devido às colisões com as pás das turbinas ou ao efeito barreira criado pelos parques eólicos e sobretudo à perda de habitat que necessariamente acontecerá pela exploração de vastas áreas marinhas”, dizem as duas organizações no comunicado.

SPEA e Fundação recordam a “ambição política” de que o leilão das áreas definidas avance antes do final do ano, e dizem que é fundamental que haja mobilização de conhecimento técnico-científico antes do avanço do projecto.

O Governo identificou cinco áreas na costa continental portuguesa para o desenvolvimento da indústria de energias renováveis no mar em larga escala: ao largo de Viana do Castelo, Leixões, Figueira da Foz, Ericeira e Sines.