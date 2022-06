Ordem dos Médicos do Centro alerta para “situação de ruptura” em serviços de obstetrícia

O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) alertou para a “situação de ruptura” em serviços de ginecologia/obstetrícia e antecipou o fecho de serviços por falta de recursos humanos se nada for feito.

“Estamos numa situação de ruptura e com iminência também de se poderem fechar serviços por falta de recursos humanos se nada for feito, se não houver rapidamente uma solução”, afirmou Carlos Cortes à agência Lusa, destacando que a situação na região Centro é de “imensa preocupação, porque, efectivamente, está em ruptura, com uma dificuldade permanente em se ter escalas completas”.

Na terça-feira, a SRCOM teve reuniões com responsáveis dos serviços de ginecologia/obstetrícia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e das maternidades Bissaya Barreto e Daniel de Matos (Coimbra), assim como dos hospitais de Castelo Branco, Covilhã e Guarda.

Estão previstos outros encontros, incluindo com responsáveis dos serviços de ginecologia/obstetrícia dos hospitais de Aveiro, Figueira da Foz, Leiria e Viseu.