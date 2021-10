O apostador, do sexo feminino, ganhou mais de 350 mil euros. Ao que foi possível apurar, a vencedora ficou a saber que havia acertado nos cinco números e numa estrela quando se deslocou ao quiosque onde havia registado a aposta para conferir os números sorteados, tendo ficado surpreendida.

A vencedora, em Portugal, do segundo prémio do Euromilhões sorteado na passada semana registou a aposta num quiosque de Buarcos, segundo noticiou o diário As Beiras.