Novas exposições no CAE com destaque à “mulher” e ao “feminino”

O Centro de Artes e Espectáculos terá patente, na Sala Zé Penicheiro, de 4 de Março a 3 de Abril, a exposição “Faces”, de Lu Mourelle e, na Sala 3, de 5 de Março a 3 de Abril, a exposição “Cinco Mulheres e um Poeta”, do grupo de artistas Cinco em Caixa Alta.

A exposição “Faces”, de Lu Mourelle, celebra o mês mundial das mulheres e apresenta um universo temático dedicado ao feminino. Lu Mourelle tem na trajectória artística exposições em França, Alemanha, Espanha e Brasil, e obras em colecções nos Estados Unidos, Canadá, diferentes países da Europa, Médio Oriente e Ásia.

Cinco em Caixa Alta é um grupo de artistas moradoras em várias regiões do Brasil e Portugal, e que, paradoxalmente, trabalham no mesmo atelier graças à virtualidade dos tempos actuais. Os trabalhos, em diversas linguagens como pintura, escultura e colagem, foram produzidos pelas artistas individualmente, cada qual com as suas características próprias, na busca do saber que cabe a cada uma no mundo da arte, no seu ser mulher.

No âmbito desta exposição, terá lugar, no dia 8 de Março, pelas 21 horas, uma homenagem especial às mulheres, com a presença de Iraceia de Oliveira, Anita Fiszon e Jorge Velhote, autor do livro de poemas que integra igualmente esta exposição.