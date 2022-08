O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai receber, no próximo dia 14 de Agosto, pelas 21h30, no Anfiteatro Exterior, a “Noite Branca”, com as “eternas músicas dos anos 80/90”.

Os jardins do CAE voltam a transformar-se num enorme palco branco com a realização deste evento, que se irá prolongar até às 2 horas, com o DJ convidado Eduardo Patrão.