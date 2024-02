Neste fim-de-semana há Figueira Champions

Faltam menos de 24 horas para dar início às actividades da clássica da Figueira da Foz. Amanhã, pelas 16h30, serão introduzidas as equipas que vão fazer parte do pelotão da Figueira Champions / Casino Figueira, com a apresentação das equipas junto à Torre do Relógio, na Avenida 25 de Abril, conduzida pelo speaker oficial do Giro d’ Italia, Stefano Bertolotti.

No sábado, dia oficial da prova, será realizada a partida simbólica, pelas 11h25, também junto à Torre do Relógio, com as escolas de samba da cidade a arrancarem à frente da caravana publicitária. A chegada prevista será por volta das 16h30, no mesmo local.

No dia 11 de Fevereiro vai ser realizado o Granfondo – Casino Figueira Champions Day, prova destinada a amadores. A partida simbólica desta volta será pelas 9h45, mais uma vez junto à Torre do Relógio.