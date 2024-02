Navalny evocado na base da estátua a Fernandes Tomás

Alexei Navalny, 47 anos, um dos principais opositores ao regime russo, morreu recentemente, segundo foi de imediato anunciado pelos serviços onde estava preso. O Ocidente responsabiliza o Kremlin por esta morte, pelo que diversas manifestações se têm feito sentir em vários pontos do mundo.

Na Figueira, um grupo de imigrantes sediado na cidade fez uma evocação a Navalny na base da estátua que representa a memória o Patriarca da Liberdade, o figueirense Manuel Fernandes Tomás.

Na Praça Nova, colocaram a fotografia do ativista e palavras escritas de protesto, conforme mostra a objetiva do repórter José António Teixeira.

Refira-se que as autoridades russas decidiram prolongar a investigação à morte de Alexei Navalny, atrasando a entrega do corpo do ativista à família.