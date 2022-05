Naval Remo participou na 16ª Edição da Regata Internacional Litocar

Nos passados dias 14 e 15 de Maio realizou-se, em Montemor-o-Velho, a 16ª Edição da Regata Litocar, com participação de 18 Clubes a nível nacional e internacional. A equipa da Naval Remo destacou-se com várias posições no pódio, obtendo o 6.º lugar na classificação geral.