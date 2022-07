No passado fim-de-semana, realizou-se, na pista de Montemor-o-Velho, o Campeonato Nacional de Velocidade para Juniores, Seniores e Veteranos, onde as equipas figueirenses do Ginásio e da Naval Remo se destacaram, respectivamente, com sete e seis posições no pódio.

A competição contou com 15 tripulações e 42 atletas e encerrou a época de 2021-22.