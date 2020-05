Não há doentes com Covid-19 internados no Hospital da Figueira

Os casos registados no concelho figueirense têm sido referidos nos vários órgãos da comunicação social com um número a aproximar-se das 34 pessoas.

Vários são os pontos de despiste da doença, no caso concreto do serviço especial instalado no Hospital Distrital da Figueira da Foz, no período compreendido entre 13 de Março e 25 de Maio, contabilizam-se 17 infectados, sendo que 16 estão já recuperados e um continua em domicílio.

Não há doentes Covid internados no Hospital da Figueira.

De referir que se realizaram 1.550 testes na urgência Covid naquela unidade hospitalar e passaram 924 pessoas pelo atendimento.

Quatro profissionais de saúde foram infectados.