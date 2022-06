Música nas ruas da Figueira com “Happy Jazz – Jazz na filarmónica”

Com início hoje e até domingo, o projecto “Happy Jazz – Jazz na filarmónica”, com a direcção da Sociedade Filarmónica Figueirense, irá desfilar por alguma ruas da cidade (Esplanada Silva Guimarães – Coreto do Jardim Municipal), com animação garantida das 17 às 23:30 horas durante estes três dias.

O programa conta com a participação de diferentes bandas e sociedades filarmónicas, nacionais e estrangeiras, que irão participar em 61 concertos, integrando o Festival Internacional de Dixieland que irá passar pela Figueira da Foz, Cantanhede e Soure.