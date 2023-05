Museu Municipal abre as portas para “Maio é Museu”

Este mês marca a 11.ª edição da iniciativa cultural “Maio é Museu”, que trará diversas actividades e comemorações ao espaço do Museu Municipal Santos Rocha, disseminadas ao longo deste mês.

No dia 6 de Maio serão celebradas três efemérides – o 129.º aniversário do Museu Municipal, o aniversário do nascimento do Maestro David de Sousa e o Dia Nacional do Azulejo. No dia 18 será comemorado o Dia Internacional dos Museus e no dia 20 a Noite Europeia dos Museus. O Dia dos Vizinhos será assinalado no dia 27 e para encerrar as festividades, no dia 29 de Maio calha o 20.º aniversário do Núcleo Museológico do Mar.

A programação incluí iniciativas no âmbito da temática da sustentabilidade e do bem-estar, como: sessões de yoga na praia, na salina e no museu, sessões de meditação e bem-estar, caminhadas interpretativas na Rota das Salinas e Trilhos do Sal Verde.

Adicionalmente, em todas as quartas-feiras deste mês, pelas 14h30, o Auditório Municipal vai conceder o espaço para aulas abertas dedicadas ao Brasil, numa parceria com a Universidade Sénior da Figueira da Foz.

Todas as iniciativas do “Maio é Museu!” 2023 são gratuitas, bem como a entrada

no Museu e no Núcleo Museológico, durante todo o mês de Maio.