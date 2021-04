Murais de Luís Soares foram hoje apresentados

Dois murais da autoria do artista plástico Luís Soares foram hoje apresentados, assinalando o Dia Mundial da Arte.

Os murais “A Família”, junto à rotunda da Ponte Galante e “Amebas – A Origem da Vida” na avenida Prof. Dr. Bissaya Barreto, no muro do Centro de Formação da GNR fazem agora parte das mais de duzentas exposições em nome próprio e mais de seiscentas exposições colectivas em que participou, um pouco por todo o mundo.

“Para além do mar, as pessoas têm agora vários murais que podem ver num passeio”, afirmou o artista, destacando a ligação da cidade à arte urbana.

«Família» é um mural com 85 m2, cerca de 35 metros de largo, composto por cerca de 650 mil pastilhas de 1×1 cm, situado na rua de Buarcos, junto à rotunda da Ponte Galante. «Amebas – A origem da vida» é o outro mural, composto por 27 esculturas em ferro, com quatro metros de altura e dois de larguras, dando cor ao muro do Centro de Formação da GNR da Figueira da Foz, na Avenida Prof. Dr. Bissaya Barreto, à entrada da cidade.