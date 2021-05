Município promove sessão de esclarecimento sobre queimas e queimadas

Hoje e amanhã, pelas 18h, haverá uma sessão de esclarecimentos e sensibilização para a defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente para a execução de limpeza de terrenos e realização de queimas e queimadas.

As acções, sob a responsabilidade do Serviço Municipal de Protecção Civil – Gabinete Técnico Florestal (GTF), contam com a colaboração da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional República.

Esta sessão será feita online, sendo que os interessados deverão efectuar inscrição prévia através do endereço de correio eletrónico do GTF (gtf@cm-figfoz.pt), até às 13h do dia da sessão em que pretendem participar, indicando a freguesia em que residem e o e-mail para o qual pretendem que seja remetido o convite para a sessão online.