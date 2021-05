Município promove Programa de Ocupação de Jovens em Julho e Agosto

O Município da Figueira da Foz irá promover nos meses de Julho e Agosto, o Programa de Ocupação de Jovens – POJ, que visa a ocupação saudável dos jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos.

A iniciativa irá promover experiências de enriquecimento curricular, desenvolvimento pessoal e social, criação do espírito comunitário dos jovens e o apoio e implementação de projectos e eventos desenvolvidos pelo Município.

Para participar, os jovens deverão inscrever-se no período de 31 de Maio a 11 de Junho, através do formulário, disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCIu1rjvglbJfMbBqgWY0qAU1slLAJHfuZ2c97FqdhduQW5A/viewform?usp=pp_url

Estão previstas 20 vagas, sendo a selecção dos candidatos efectuada mediante critérios preferenciais: adequação de perfil individual, horário de disponibilidade e proximidade de residência. Após submissão de candidatura dos jovens interessados, será realizada uma entrevista, nos dias 16, 17 e 18 de Junho.

Os participantes têm direito a uma bolsa de participação, no valor de 2 euros/hora, mediante o desempenho de, pelo menos, 75% dos dias previstos para a actividade, um seguro de acidentes pessoais e um certificado de participação, onde conste a identificação e a duração da actividade em que participou, que será entregue no final do programa.