Município promove atividades na Semana da Interculturalidade

A Semana da Interculturalidade é celebrada de 8 a 14 de Abril e promovida pela pela EAPN Portugal (European Anti Poverty Network – Rede Europeia Anti-Pobreza). O município da Figueira da Foz associou-se a esta causa, dinamizando duas atividades para “fomentarem o respeito pela diferença e pela diversidade”.

A primeira atividade será realizada amanhã, pelas 15h30, na Biblioteca Municipal, que irá receber vinte crianças do Projeto Escolhas Sem Diferenças E9G (6 aos 16 anos) para se debruçarem, em conjunto com as suas famílias, sobre a leitura do livro da EAPN Portugal “Todos Somos Um” – obra que engloba a temática da multiculturalidade.

Encerrando as comemorações, no dia 11 de abril (quinta-feira), pelas 14h30, o Quartel da Imagem vai receber a Mini-Talk “Portugal Intercultural – Experiências e Desafios”, em que depois de se visualizar o documentário “Portugal é que me escolheu” será promovido um debate em torno das questões da imigração para Portugal, moderado por Vasco Palma, Chefe de Missão da OIM Portugal (Organização Internacional para as Migrações).