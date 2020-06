Município isenta empresas, ginásios e agentes de actividade física de taxas de ocupação de espaço público

O Município da Figueira da Foz aprovou ontem a isenção de taxas de ocupação do espaço público, para a realização de actividades outdoor, face às dificuldades criadas pelo impacto do covid-19 junto das entidades públicas e privadas que actuam na área do exercício físico e saúde.

As actividades físicas em grupo têm estado limitadas pelas regras de distanciamento aplicadas. Com as novas regras de desconfinamento, os ginásios figueirenses vão poder fazer algumas das suas actividades em espaços da cidade ao ar livre.

Abadias Norte – Power Station, Abadias Sul, Espelho de Água, Estrado da Praia, Poli-desportivo das Abadias, Praça da Europa, Praça do Forte ou Jardim Fernando Traqueia, entre outros a pedido, são alguns dos espaços disponibilizados pela autarquia sem quaisquer custos.

Esta medida justifica-se não só pela importância da prática de exercício físico em condições seguras, mas também por ser uma forma da autarquia facilitar o regresso à actividade económica normal, por parte de empresas, ginásios e agentes de actividade física.

“Acreditamos que este poderá ser também um incentivo para que os clientes possam sentir-se mais motivados a regressar aos ginásios após tão longo período dentro de casa ou online.”

As actividades terão a duração requerida por cada entidade, serão da responsabilidade de cada uma delas e deverão realizar-se de acordo com o definido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020 e com a Orientação da DGS nº 030/2020, ambas de 29 de Maio de 2020.

Para as entidades interessadas a Câmara Municipal disponibiliza um formulário, que deverá ser preenchido no seu site em www.cm-figfoz.pt/pages/1236