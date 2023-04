Município evoca centenário do nascimento de Madalena Biscaia de Azeredo Perdigão

No âmbito do centésimo aniversário do nascimento de Madalena Biscaia de Azeredo Perdigão, o concelho realiza hoje, pelas 15h30, no Auditório Municipal, uma sessão evocativa que integra o descerramento da placa “Auditório Municipal Madalena Perdigão” e o recital “Do lirismo musical à vertigem da dança”, pela pianista Teresa de Palma Pereira.

A iniciativa pretende prestar tributo a uma das personalidades fundamentais para o desenvolvimento da educação artística e do ensino da música em Portugal antes e após o 25 de Abril de 1974, para além do seu papel primordial na criação do Serviço de Música (1958-1974) e, posteriormente, no Serviço ACARTE (1984-1989) na Fundação Calouste

Gulbenkian.