MP pede condenação de jovem acusada da morte do namorado na Figueira da Foz

O Ministério Público pediu hoje a condenação da jovem de 22 anos acusada de espetar uma faca na perna do namorado, na Figueira da Foz, que terá causado a morte do companheiro, em 2021.

A jovem responde por um crime de ofensa à integridade física, que levou à morte do namorado, a 7 de Março de 2021, causada por um golpe profundo de uma faca na perna da vítima, durante um conflito físico entre o casal.

Durante as alegações finais, que decorreram hoje, o procurador do Ministério Público defendeu a condenação da arguida pelo crime pelo qual é acusada, considerando que esta não teve “um comportamento defensivo” durante o conflito, alegando que, antes do golpe, a jovem também terá agredido a vítima.

O procurador desvalorizou o testemunho da arguida, que falou antes das alegações, classificando as suas declarações como de “incompreensíveis”.

A advogada de defesa frisou ainda que o tribunal não pode esquecer a dinâmica de todo o processo e de uma situação que poderia ser enquadrada num contexto de violência doméstica.

A leitura do acórdão ficou marcada para 16 de Dezembro, às 14h30.