Morreu o maestro César Batalha

Fundador do Coro de Santo Amaro de Oeiras quando tinha apenas 15 anos, César Batalha morreu na sexta-feira à noite, aos 76 anos.

O compositor de “A Todos um Bom Natal” e “Eu vi um Sapo” participou como compositor diversas vezes na Gala Internacional dos Pequenos Cantores da Figueira da Foz.

Para Sansão Coelho, mentor deste evento musical para crianças e em declarações a’ O Figueirense, César Batalha “logo em 79 mostrou-se uma pessoa encantadora, talentosa, acessível e um grande compositor. Colaborou com um notável à vontade com a realização da RTP e com o também inesquecível “senhor grande produtor” que foi Melo Pereira, e trabalhou connosco, membros da organização. Não era fácil meter em palco com marcações tantos pequerruchos do Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras… mas conseguiu-se”.

E remata: “A sua canção ‘Eu Vi Um Sapo’ foi escolhida pelo jornalista Jorge Castilho, então elemento do júri, como a melhor canção para crianças; o maestro cedeu-a posteriormente para ser cantada no Sequim de Oro pela Maria Armanda, e é hoje uma das canções para crianças mais conhecidas no mundo vertida em várias línguas. Batalha ficou sempre reconhecido à Figueira e à Gala dos Pequenos Cantores, mas a Figueira terá de lhe ficar também muito grata pela projecção que deu à cidade-praia das crianças portuguesas”.