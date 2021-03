Morreu Armando Carneiro

Professor catedrático, pioneiro da ligação do mar ao ensino e antigo defensor do ensino à distância, faleceu hoje Armando Teixeira Carneiro. Teixeira Carneiro era director do Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração (ISCIA), de Aveiro.

“Um homem inteligente, inovador, batalhador, justo e bom”, como se pode ler na página do ISCIA, que lamenta a sua partida ter sido “abrupta e muito prematura”.

Armando Teixeira Carneiro foi colaborador de O Figueirense e orador da iniciativa que este jornal organizou na Assembleia Figueirense e que resultou num conjunto de conferências.

Amante da Figueira da Foz (onde passou parte da sua juventude), cidade para qual queria vir viver, objectivo que já não concretizou.

Natural de Coimbra, Armando Carneiro fez um percurso vasto, sobretudo ao nível do ensino.

Deixamos as nossas condolências.