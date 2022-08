Mauricio Moreira vence prólogo do Grande Prémio Jornal de Notícias

O ciclista uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), recente vencedor da Volta a Portugal, impôs-se hoje no prólogo de abertura do Grande Prémio Jornal de Notícias, na Figueira da Foz.

Moreira foi o único a baixar dos 15 minutos o tempo necessário para cumprir os 11,3 quilómetros na Figueira da Foz, com 14.53 minutos, mais rápido do que Joaquim Silva (Efapel), segundo, a 16 segundos, e Tiago Antunes (Efapel), terceiro, a 19.

A primeira etapa em linha da 31.ª edição da prova, em que participam 122 corredores de 18 equipas, três delas espanholas, tem partida e chegada em Gondomar, no distrito do Porto, com uma extensão de 143,7 quilómetros.