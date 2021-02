Mau tempo na Figueira da Foz até ao próximo sábado

O concelho da Figueira da Foz vai ser alvo de condições meteorológicas adversas até ao próximo sábado, dia 13 de Fevereiro, com previsão de elevada probabilidade de precipitação ao longo da semana (com forte incidência até sexta-feira), de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As temperaturas vão oscilar entre os 6 e os 18º, sendo que o valor mais baixo está registado para amanhã, dia 7, e o mais alto será atingido no próximo sábado, dia 13.

O vento será moderado até ao final da semana, com maior agitação prevista para terça-feira.