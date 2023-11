MAREFOZ comemora Dia Nacional do Mar

O Laboratório MAREFOZ da Universidade de Coimbra associou-se à Junta de Freguesia de Figueira e S. Julião na organização das comemorações do Dia Nacional do Mar, cujas actividades tiveram início hoje e vão continuar ao longo do fim-de-semana.

Amanhã, o Navio Oceanográfico, NRP D. Carlos I, estará atracado no porto da Figueira da Foz com visitas abertas ao público entre as 10 e as 12h30 e das 14 às 17 horas.

Para encerrar as comemorações, no domingo serão realizadas actividades de mota de água com piloto para jovens durante a parte da manhã, na Praia da Tamargueira.