Marchas populares regressam às Festas da Cidade da Figueira da Foz

As Festas da cidade da Figueira da Foz voltam a ter o desfile das marchas populares de São João, na Avenida 25 de Abril, este ano, com três marchas a concurso.

As Festas, que decorrem de 15 a 26 de Junho, vão ter no dia 23, pelas 21 horas, um desfile das marchas populares de São João, com o regresso do percurso da Avenida 25 de Abril.

A “Marcha das Mulheres de Tavarede”, da Freguesia de Tavarede, a “Marcha da Sociedade Filarmónica Paionense”, da Freguesia de Paião, e a “Marcha do Grupo Instrução Sport”, da Freguesia de Buarcos e São Julião, são as participantes no concurso, informou o Município da Figueira da Foz numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A “Marcha Popular de Cernache” e a “Marcha de Santa Clara”, de Coimbra, e a “Marcha Popular de Albergaria dos Doze”, de Pombal, são as marchas convidadas.

Ainda no dia 23 de Junho, no final das marchas, o programa conta com um espectáculo piromusical, sincronizado com banda sonora, a actuação de Tony Carreira, arraiais populares e, ainda, festa com vários dj’s locais.

O dia seguinte, conta com as marchas populares de São João no Coliseu Figueirense, com as mesmas que actuarão no concurso.

Ainda no dia 24, feriado municipal, além da convidada Tuna Universitária da Figueira da Foz (Bruna), é a vez de também actuar a cantora Mónica Sintra.

Inserida nas Festas da Cidade/São João, volta também a realizar-se a Feira das Freguesias, entre 15 e 26 de Junho, embora com interregno nos dias 20 e 21.

Este evento gastronómico, que vai decorrer vai decorrer na Praça João Ataíde, inclui menus que vão dar “destaque às receitas tradicionais e produtos endógenos, acompanhados pela animação garantida por grupos locais complementada por grandes nomes de música portuguesa e um artista da vizinha Espanha”, lê-se na mesma nota.

As festas da cidade da Figueira da Foz arrancam, na quarta-feira, com o espectáculo do grupo musical Sete Saias, Baluarte no dia 16, Augusto Canário, dia 17, e ainda a actuação de Miguel Gameiro, no dia 18.

No dia seguinte (dia 19), a partir das 20 horas, o evento conta com animação local.

Já no dia 22 de Junho é a vez de actuar Washingtons, enquanto Álvaro Prado POP marca presença no dia 25.

No último dia das Festas (dia 25), o programa conta com o espectáculo de “Sons do Minho”.