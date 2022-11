Manuel Pinto Coelho apresenta o seu bestseller “Chegar Novo a Velho”

Amanhã, pelas 18h30, o Centro de Artes e Espectáculos vai receber a apresentação do livro “Chegar Novo a Velho”, o bestseller de Manuel Pinto Coelho, com mais de 150 mil exemplares vendidos. Esta apresentação será concretizada por Pedro Santana Lopes.

A mais recente edição do livro, que celebra os 50 anos de prática clínica do doutor Manuel Pinto Coelho, inclui “novas dicas, informações e estratégias simples para tratar da saúde antes da doença e envelhecer com qualidade”, refere nota de imprensa.