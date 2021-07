Manuel Marinheiro é candidato único às eleições da Federação de Motociclismo de Portugal

Manuel Marinheiro é candidato único às eleições para a Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), que estão marcadas para o próximo dia 18 de Julho.

O advogado, de 55 anos, natural da Figueira da Foz, recandidata-se a um terceiro e último mandato à frente dos destinos do organismo que rege o motociclismo nacional.

O prazo para apresentação de candidaturas terminou às 23h59 horas de sexta-feira e a lista de Manuel Marinheiro, que apresenta apenas uma alteração face às anteriores eleições, foi a única apresentada.

Bernardo Vilar, que atingiu o limite de três mandatos consecutivos numa direcção, cede o lugar a Nuno Cunha no moto-turismo.

“O objectivo é continuarmos a crescer. Já tivemos dois campeões mundiais (Hélder Rodrigues e Paulo Gonçalves, ambos em todo-o-terreno, em 2011 e 2013, respectivamente), mas gostaríamos de ter mais. Temos o Miguel Oliveira a lutar pelo título de MotoGP e todos gostaríamos de o ver campeão”, sublinhou Manuel Marinheiro, em declarações à agência Lusa.

Além disso, esta direcção pretende “continuar a aumentar o número de atletas federados”, acrescentou, “não só nas modalidades desportivas mas, também, no moto-turismo”.

Antes de ser eleito presidente da FMP exerceu as funções de presidente do Conselho de Disciplina do organismo.