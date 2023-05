Este Dia do Trabalhador é também marcante para a Figueira com a evocação da Naval 1.º de Maio e do Rancho das Cantarinhas de Buarcos.

O folclore figueirense tem igualmente uma programa festivo, a partir das 11 horas, com exibições de ranchos em vários pontos da cidade – Picadeiro, Esplanada Silva Guimarães, Largo Caras Direitas, Largo Beira Mar e Largo S. João do Vale, onde o chafariz já está engalanado.