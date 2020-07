Linha Oeste volta à estação da Figueira da Foz

Passados nove anos desde a última vez em que um comboio veio directamente da linha Oeste para a Figueira da Foz, a CP decidiu reabrir as reabrir as oficinas do concelho, onde antes era feita a manutenção da frota dos comboios do Oeste, medida esta justificada mais por motivos operacionais do que comerciais, segundo avançou o diário Público online.

Este serviço é retomado a partir do próximo domingo, 12 de Julho, mas apenas com uma circulação em cada sentido. O regional das Caldas da Rainha que chegava a Leiria às 15h28 é prolongado à Figueira da Foz e é desta cidade que passa a partir o regional que até agora saía de Leiria às 18h14.

As oficinas ferroviárias da da Figueira da Foz fecharam em 2011 e na altura contavam com 34 trabalhadores. Mas foram antes um grande complexo oficinal onde se reparavam vários tipos de comboios. Em 1985 chegaram a trabalhar ali 340 pessoas.