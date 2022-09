Língua Portuguesa em palestra do Rotary

Dulce Pedrosa, professora aposentada de português do ensino secundário, é a convidada para mais uma palestra do Rotary Club da Figueira da Foz.

Natural da Marinha das Ondas, Dulce Pedrosa integrou, entre 2017 e 2020, a equipa de quatro voluntárias que ajudou a acolher e integrar socialmente, na Marinha das Ondas, uma expressiva comunidade de imigrantes oriundos do Nepal, do Bangladesh e da Índia, trabalhadores na Lusiaves, através do ensino da língua portuguesa.

“Mais de 5 anos decorridos sobre o início deste projecto voluntário, cívico e solidário, divulgado nacionalmente como exemplo de boas práticas, assim distinguido pela autarquia figueirense e pelo “Prémio Nova Polis Natércia Crisanto”, Dulce Pedrosa recorda, amanhã, quinta-feira, como nasceu e se formou uma Escola de Português para imigrantes, da sua contribuição para o processo de integração e não discriminação destas comunidades e para o próprio desenvolvimento e crescimento populacional desta freguesia”, disse o clube de serviço em comunicado.

A palestra terá lugar amanhã, dia 15 de Setembro, no Hotel Mercure, pelas 21h30.