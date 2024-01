Líder do ranking mundial fecha lista de equipas da Figueira Champions

A Figueira Champions – Casino Figueira encerrou o seu leque de equipas da próxima edição, no dia 10 de Fevereiro, com a confirmação da UAE Emirates, actual líder do ranking mundial. A equipa dos Emirados Árabes Unidos foi a décima e última formação do escalão World Tour a marcar presença na segunda edição da prova que ascendeu à classe 1. Pro do circuito UCI ProSeries.

A edição deste ano vai contar com mais quatro equipas da primeira divisão mundial, comparativamente à primeira edição do evento, com as estreias de UAE Emirates, Movistar, Astana e Arkéa. O pelotão tem outras estrelas como Soudal-Quick Step, Lidl-Trek e Alpecin-Deceuninck, que ocupam as posições de terceiro, quinto e oitavo no ranking mundial, respectivamente.

A segunda edição da “Figueira Champions / Casino Figueira” vai ter um percurso diferente, com mais subidas e uma volta adicional. A transmissão televisiva será realizada em directo, através do canal Eurosport (das 15 às 17 horas) e da Sport TV (partida, primeira meia hora da corrida e as últimas três horas).