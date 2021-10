Pelo quarto ano consecutivo, a Escola Profissional da Figueira da Foz e o INTEP irão implementar o projecto de solidariedade social “Let’s Build Happiness”.

As tampinhas serão doadas na íntegra à Beatriz, uma menina de 7 anos de idade e com paralisia cerebral. “O objectivo é pagar tratamentos médicos e continuar com o seu processo de melhoria”.

A recolha de tampinhas é aberta a toda a comunidade, pelo que poderão ser deixadas na portaria da Escola.